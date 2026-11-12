"Дістанемо навіть на островах": в Ірані погрожують ударити по базах США в Європі

Іран атакує американські військові бази в Європі, якщо літаки США злітатимуть звідти для бомбардувань іранської території. Тегеран також погрожує вдарити по островах, які раніше вважалися недосяжними для його ракет.

Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на інтерв'ю ліванському телеканалу Al Mayadeen.

Що відомо?

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану генерал-майор Мохсен Резаї заявив про готовність командування взяти на приціл раніше не атаковані військові об'єкти Сполучених Штатів.

Військове керівництво країни розглядає удари по американських цілях, які розташовані далеко за межами близькосхідного регіону і досі вважалися недосяжними для іранського арсеналу.

Якщо американські літаки злетять з американської військової бази, навіть розташованої в європейській країні чи іншому віддаленому регіоні, щоб бомбити Іран, ми завдамо удару і по цих базах,

– заявив Резаї.

Іранський посадовець додав, що зона потенційного ураження може виявитися значно ширшою, ніж очікують західні військові стратеги.

Ми можемо навіть завдати удару по певних островах, які, на їхню думку, перебувають поза зоною досяжності наших ракет,

– наголосив секретар ради безпеки.

Умови Тегерана для припинення бойових дій

Резаї озвучив вимоги Тегерана для зупинки конфлікту, підкресливши, що будь-яка мирна угода має охоплювати всі фронти Західної Азії, насамперед Ліван.

Серед ключових пунктів генерал назвав зняття морської блокади, повернення заморожених активів і надання юридичних гарантій щодо непоновлення нападів.

Окремо він наголосив, що Іран не поступиться запасами збагаченого урану, які необхідні для внутрішніх потреб, зокрема як паливо для майбутніх атомних кораблів і підводних човнів.

Погрози асиметричними ударами по Заходу

З аналогічними погрозами виступив і начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Алі Абдоллахі під час виступу до 15-х роковин ліквідації творця національної ракетної програми Хасана Техрані Могаддама.

За його твердженням, західна протиповітряна оборона зазнала паралічу під натиском іранських безпілотників і ракет, а підземні заводи продовжують виробництво озброєння попри бомбардування.

Будь-яка точка, що становить загрозу існуванню Ісламської Республіки, стане прямою мішенню асиметричних операцій,

– застеріг Абдоллахі.

Оцінки ракетного потенціалу країни

Нагадаємо, раніше західні спецслужби повідомляли, що оборонні потужності Ірану дозволяють випускати близько 50 балістичних ракет щомісяця. Навіть після систематичних авіаударів по інфраструктурі в розпорядженні Тегерана залишається щонайменше 1700 балістичних ракет.

Водночас президент США Дональд Трамп під час промови на кладовищі в Арлінгтоні заявив, що Сполучені Штати не розпочинали війну з Іраном.