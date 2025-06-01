Ізраїль вдарив по держканалу Ірану просто під час випуску новин: момент потрапив в ефір

Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися авіаударами. Вдень 16 червня, за даними іранських ЗМІ, ЦАХАЛ атакував штаб-квартиру держтелебачення у Тегерані.

Повідомляється, що це сталося просто під час випуску новин у прямому ефірі. У мережі поширюють відеодокази, передає 24 Канал.

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Удар по будівлі держтелебачення Ірану

Іранські ЗМІ кажуть, що внаслідок удару загинуло щонайменше 18 осіб.

Ракетна атака на телебачення IRIB: дивіться відео

Удар по оплоту іранської пропаганди: дивіться відео

Після удару по студії іранського каналу там почалася пожежа. Через деякий час ведуча знову вийшла в ефір. Раніше Ізраїль називав іранське телебачення однією із своїх цілей для атак.

Наслідки прильоту по держтелебаченню Ірану: дивіться відео

Пожежа у будівлі IRIB: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі 16 червня Ізраїль, ймовірно, повторно завдав авіаударів по ядерному об'єкту Ірану у Фордо, що викликало вибухи і землетрус магнітудою 2,5. Ціллю, ймовірно, став другий за величиною завод зі збагаченню урану, який є ключовим для ядерної програми Ірану і добре захищений.