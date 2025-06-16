Повідомляється, що це сталося просто під час випуску новин у прямому ефірі. У мережі поширюють відеодокази, передає 24 Канал.
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Удар по будівлі держтелебачення Ірану
Іранські ЗМІ кажуть, що внаслідок удару загинуло щонайменше 18 осіб.
Ракетна атака на телебачення IRIB: дивіться відео
Удар по оплоту іранської пропаганди: дивіться відео
Після удару по студії іранського каналу там почалася пожежа. Через деякий час ведуча знову вийшла в ефір. Раніше Ізраїль називав іранське телебачення однією із своїх цілей для атак.
Наслідки прильоту по держтелебаченню Ірану: дивіться відео
Пожежа у будівлі IRIB: дивіться відео
Нагадаємо, що уночі 16 червня Ізраїль, ймовірно, повторно завдав авіаударів по ядерному об'єкту Ірану у Фордо, що викликало вибухи і землетрус магнітудою 2,5. Ціллю, ймовірно, став другий за величиною завод зі збагаченню урану, який є ключовим для ядерної програми Ірану і добре захищений.