Український удар по Кримському мосту продемонстрував, що навіть добре захищені стратегічні об'єкти Росії залишаються вразливими. Водночас операція стала сигналом для США, що Київ здатен самостійно визначати військові пріоритети.

Про це пише Kyiv Post із посиланням на аналіз оглядача Уго Полетті.

Який сигнал Україна надіслала Путіну?

Кримський міст Росія будувала не лише як транспортне сполучення з окупованим півостровом, а й як символ нібито незворотності його анексії. Він також створював у росіян відчуття безпеки, адже Крим сприймався як віддалена від війни територія.

Однак український удар поставив під сумнів здатність Москви захищати навіть найважливіші стратегічні об'єкти. Військовий аналітик Мірко Кампок'ярі вважає, що операція продемонструвала Росії – навіть масштабна система захисту не гарантує безпеки.

За його словами, це також сигнал для інших об'єктів, які Росія вважає захищеними.

Відставний генерал італійської армії Паоло Капітіні наголосив, що Росія не здатна захистити всю свою територію. Зосередження сил на одному напрямку змушує Кремль обирати, які об'єкти захищати насамперед, і створює додаткові проблеми для військової логістики.

Що удар по Кримському мосту показав Трампу?

Операція також продемонструвала самостійність України у військових рішеннях, попри технологічні обмеження та політичний тиск з боку Вашингтона.

Кампок'ярі вважає, що Україна дедалі більше здатна самостійно визначати військові пріоритети, навіть якщо США хотіли б обмежити певні операції. Зокрема, під час удару по Кримському мосту використовували технології, які були переважно українськими, зі значним внеском Європи.

На думку військових експертів, здатність діяти без необхідності отримувати дозвіл або залежати від обладнання партнерів є важливою перевагою України.

Чому Кримський міст важливий для Росії?

Кримський міст забезпечує Росії прямий маршрут для перекидання вантажів на окупований півострів. Його пошкодження створює додаткове навантаження на альтернативні шляхи постачання та змушує Москву витрачати більше ресурсів на забезпечення окупації Криму.

Капітіні вважає, що тривале забезпечення півострова в умовах війни може стати для Росії величезним тягарем.

У матеріалі Kyiv Post зазначається, що український удар мав не лише військовий, а й політичний ефект. Він поставив під сумнів обіцянки Кремля гарантувати безпеку Криму та продемонстрував, що Україна зберігає можливості для операцій далеко за межами традиційного поля бою.