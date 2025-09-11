Атака російських безпілотників на Польщу продемонструвала відсутність рішучої реакції Заходу. НАТО обмежилося заявами про підтримку, а реакція президента США Дональда Трампа була нечіткою, що Кремль може використати у власних інтересах.

Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Москва отримала для себе безпрограшну ситуацію. За допомогою дронів вона одночасно тисне на Європу, послаблює підтримку України й демонструє здатність розхитувати Альянс.

Реакція НАТО на атаку дронами в Польщі

Політолог зауважив, що після удару безпілотниками Альянс фактично визнав лише пасивний сценарій дій. НАТО та Польща обмежилися юридичними формулюваннями й запровадили безполітну зону біля кордону з Україною та Білоруссю.

Ми одержали юридичне визнання з боку НАТО і з боку Польщі, що єдиний варіант реакції в подібній ситуації – це буде пасивний варіант реакції,

– пояснив Петро Олещук.

На його думку, такий підхід створює передумови для нових провокацій. Росія може поступово збільшувати кількість атак, і наступного разу вони включатимуть не лише дрони-приманки, а й більшу кількість "шахедів". Це дає Москві можливість нарощувати інтенсивність обстрілів, не викликаючи прямої відповіді з боку НАТО.

Політичні цілі Кремля після ударів по Польщі

Атаки дронами спрямовані не лише на воєнний ефект, а й на політичний тиск на країни Східної Європи. Москва намагається показати, що колективна безпека в межах НАТО не гарантує повного захисту, провокуючи дискусії про доцільність конфлікту з Росією.

Їм треба показати слабкість системи колективної безпеки НАТО, щоб ніхто в Східній Європі не відчував себе спокійно і надійно,

– пояснив політолог.

За його словами, такі дії формують відчуття небезпеки, що змушує європейські країни зосереджуватися на власному захисті. Це може відволікати ресурси від підтримки України та створювати умови для подальшого політичного тиску Кремля у регіоні.

Яка роль Китаю у планах Путіна?

Політолог пов'язав загострення ситуації з останнім візитом Володимира Путіна до Китаю. Саме після цієї зустрічі Москва активізувала атаки як проти України, так і проти країн НАТО, демонструючи готовність діяти сміливіше.

Після візиту Путіна до Китаю він наче випив хороброї води, почав посилювати ескалацію і в Україні, і вже безпосередньо проти країн НАТО,

– зазначив Олещук.

Він припустив, що Пекін може використовувати Росію як інструмент тиску на Захід. У такій ролі Кремль стає для Європи важелем залякування, який змушує враховувати позицію Китаю у питаннях санкцій та безпеки.

Як удари по Польщі впливають на ППО для України?

Після останніх ударів дронами Варшава заявила про потребу в додаткових системах протиповітряної оборони. Союзники погодилися надати допомогу, однак це означає, що частина ресурсів, які могли б отримати українські військові, піде на зміцнення польського неба.

Зараз Польща заявила, що їй потрібно більше ППО для захисту, і зрозуміло, що вони це ППО одержать. А хто цього ППО не одержить? В результаті Україна,

– наголосив Петро Олещук.

Він пояснив, що такі атаки дозволяють Кремлю одночасно тиснути на НАТО й Східну Європу та зменшувати обсяги допомоги Україні. За його словами, навіть невеликі й відносно дешеві дрони Росія використовує для досягнення значно ширших воєнно-політичних цілей, що і створює для Москви відчуття "безпрограшної ситуації".

Реакція союзників на атаку дронами по Польщі