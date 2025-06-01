Нові вибухи пролунали в Ірані: під ударом аеропорт Тебріз
- В Ірані знову лунають вибухи, під атакою аеропорт Тебріз, над яким здійнялася хмара диму.
- Вибухи можуть бути пов'язані з ядерним об'єктом біля Тебрізу, причини встановлюються.
Після нічного обстрілу Ірану в країні знову лунають вибухи. Відомо, що під атакою аеропорт Тебріз.
Про це пише 24 Канал із посиланням на AlHadath та Mehr news.
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Що відомо про вибухи в Ірані
Очевидці повідомляють про вибухи на північному заході Ірану – під атакою аеропорт Тебріз. Над місцем здійнялася хмара диму.
Вибухи в Ірані: дивіться відео Mehr news
Біля Тебрізу, ймовірно, знаходиться ядерний об'єкт. Причини встановлюються.
Кілька хвилин тому у Східному Азербайджані було чути нові вибухи,
– повідомило іранське агентство Fars.
Над місцем події здійнялася хмара диму: дивіться відео очевидців
Нагадаємо, що в ніч проти 13 червня Ізраїль атакував об'єкти Ірану. ВПС Ізраїлю завдавали ударів по десятках цілей в країні. Вони пов’язані з ядерною програмою та іншими військовими об’єктами.
Ізраїльтян попередили, що країна може зазнати потужної ракетної атаки зі сходу – як відповідь від Ірану.