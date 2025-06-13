Ізраїль обманув Іран перед атакою та спеціально зібрав військових в одному місці, – CNN

Ізраїль готувався завдати ударів по Ірану. Для цього обманом зібрали військових в одному місці. А також зумисне дезінформували іранську владу. Ізраїльські джерела розповіли журналістам деталі.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на CNN і Fox News.

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Як в Ізраїлі готували операцію проти Ірану

За кілька днів до атаки Ізраїль ввів в оману ЗМІ та політичних коментаторів. Як пояснили джерела CNN, це було потрібно, щоб заскочити Іран зненацька. Завдяки дезінформації іранська влада та ізраїльська громадськість повірили, що ударів не буде.

"Таємні партнери" Ізраїлю знали про цей план. А офіс Нетаньягу проводив брифінги та озвучував заяви, які мали вплинути на дискурс в Ізраїлі та Ірані.

Вище командування ВПС Ірану зібралося на зустріч також внаслідок дій Ізраїлю.

Ми провели спеціальні заходи, щоб дізнатися про них більше, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це призведе до їхньої зустрічі, але що ще важливіше – ми знали, як їх там утримати,

– повідомили джерела Fox News.

Атака виявилася успішнішою, ніж очікували в Ізраїлі. Адже, окрім вищого командування, вдарили і по іранській ППО.