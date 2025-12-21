Київ дав чіткий сигнал Москві: Україна розпочала нове протистояння на морі, – NYT

Україна останніми тижнями щонайменше чотири рази завдала ударів по нафтових танкерах російського "тіньового флоту", офіційно визнаючи відповідальність за такі зухвалі атаки.

Київ загострює протистояння на морі та демонструє впевненість українських спецслужб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про українські удари?

Видання констатує, що одне із суден вдалося уразити у Середземному морі, використавши повітряні безпілотники за понад 1,9 тисячі кілометрів від України. Інших три вдалося атакувати морськими дронами у Чорному морі.

Журналісти зазначають, що це перші атаки на російські нафтові танкери, які порушують санкційний режим, який українська сторона визнала ще з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Крім вищезгаданого, Служба безпеки України, згідно з оприлюдненими даними, також повідомила, що лише впродовж останніх 10 днів чотири рази атакувала російські нафтовидобувні платформи в Каспійському морі.

Чим це важливо?

Нафтова галузь, як зазначається, залишається ключовим джерелом доходів Росії та фінансування війни, тому Захід прагне обмежити її санкціями. У відповідь Москва створила так званий "тіньовий флот" танкерів.

Вони таємно постачають нафту, зокрема до Індії та Китаю. В Україні переконані, що удари по цьому флоту, а також по НПЗ, здатні послабити економіку Росії та дати Києву додаткові переваги на мирних переговорах.

Тобто Україна сподівається посадити Росію за стіл переговорів, урізавши її нафтові доходи. Утім, російський президент Володимир Путін жодним чином і досі не продемонстрував зацікавленості у закінченні війни.

Як Україна відкрила новий фронт?

NYT називає вищезгадані атаки відкриттям нового фронту у протистоянні, оскільки адміністрація Джо Байдена довго застерігала Україну від подібних ударів через можливість ескалації й зростання цін на нафту.

Також припускають, що публічне визнання Україною цих атак може свідчити про те, що президент США був поінформований про такі плани, оскільки Київ не став би дратувати Дональда Трампа на поточному етапі.

Усі 4 уражені танкери були порожніми. За даними СБУ, 3 судна у Чорному морі прямували на завантаження до Новоросійська. Водночас атака в Середземному морі стала найнеочікуванішою через дистанцію удару.

На думку експертів, такі атаки стали сигналом Росії про готовність України до ескалації, а також знаком Європі про потребу забезпечити дотримання санкцій, щоб уникнути проблем на судноплавних шляхах.

Вказують, що ці атаки також спричинили різке зростання страхових тарифів для будь-яких легальних танкерів у регіоні. Своєю чергою Туреччина стурбована можливим розширенням війни на прилеглі води.

Але аналітикиня Ханна Нотте переконана, що удари по таких танкерах навряд чи серйозно вплинути на нафтовий експорт Росії, і що ефективнішими є атаки на НПЗ та нафтові платформи Росії, а також санкції.

Яких збитків зазнала Росія?