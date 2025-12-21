Киев дал четкий сигнал Москве: Украина начала новое противостояние на море, – NYT

Украина в последние недели по меньшей мере четыре раза нанесла удары по нефтяным танкерам российского "теневого флота", официально признавая ответственность за такие дерзкие атаки.

Киев обостряет противостояние на море и демонстрирует уверенность украинских спецслужб. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Хотел попасть в Украину, но не смог: что известно о подбитом корабле России "Охотник"

Что известно об украинских ударах?

Издание констатирует, что одно из судов удалось поразить в Средиземном море, использовав воздушные беспилотники за более 1,9 тысяч километров от Украины. Другие три удалось атаковать морскими дронами в Черном море.

Журналисты отмечают, что это первые атаки на российские нефтяные танкеры, которые нарушают санкционный режим, который украинская сторона признала еще с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Кроме вышеупомянутого, Служба безопасности Украины, согласно обнародованным данным, также сообщила, что только в течение последних 10 дней четыре раза атаковала российские нефтедобывающие платформы в Каспийском море.

Чем это важно?

Нефтяная отрасль, как отмечается, остается ключевым источником доходов России и финансирования войны, поэтому Запад стремится ограничить ее санкциями. В ответ Москва создала так называемый "теневой флот" танкеров.

Они тайно поставляют нефть, в частности в Индию и Китай. В Украине убеждены, что удары по этому флоту, а также по НПЗ, способны ослабить экономику России и дать Киеву дополнительные преимущества на мирных переговорах.

То есть Украина надеется посадить Россию за стол переговоров, урезав ее нефтяные доходы. Впрочем, российский президент Владимир Путин никоим образом до сих пор не продемонстрировал заинтересованности в окончании войны.

Как Украина открыла новый фронт?

NYT называет вышеупомянутые атаки открытием нового фронта в противостоянии, поскольку администрация Джо Байдена долго предостерегала Украину от подобных ударов из-за возможности эскалации и роста цен на нефть.

Также предполагают, что публичное признание Украиной этих атак может свидетельствовать о том, что президент США был проинформирован о таких планах, поскольку Киев не стал бы раздражать Дональда Трампа на текущем этапе.

Все 4 пораженных танкера были пустыми. По данным СБУ, 3 судна в Черном море направлялись на загрузку в Новороссийск. В то же время атака в Средиземном море стала самой неожиданной из-за дистанции удара.

По мнению экспертов, такие атаки стали сигналом России о готовности Украины к эскалации, а также знаком Европе о необходимости обеспечить соблюдение санкций, во избежание проблем на судоходных путях.

Указывают, что эти атаки также вызвали резкий рост страховых тарифов для любых легальных танкеров в регионе. В свою очередь Турция обеспокоена возможным расширением войны на прилегающие воды.

Но аналитик Ханна Нотте убеждена, что удары по таким танкерам вряд ли серьезно повлияют на нефтяной экспорт России, и что более эффективными являются атаки на НПЗ и нефтяные платформы России, а также санкции.

Какие убытки понесла Россия?