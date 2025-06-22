У МАГАТЕ відповіли, чи зафіксували зміни радіації в Ірані після атаки США

Сполучені Штати 22 червня завдали ударів по 3 ядерних об'єктах Ірану. На майданчиках продовжують моніторити рівні радіації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МАГАТЕ.

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Чи є зміни в рівні радіації в Ірані

У МАГАТЕ зазначили, що в Ірані після ударів США по ядерних об'єктах не фіксується підвищення рівня радіації.

Після атак на 3 ядерні об'єкти в Ірані, включно з Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що станом на цей час не повідомлялося про підвищення рівня радіації за межами об'єктів,

– ідеться у дописі.

МАГАТЕ наголосило, що надасть подальші оцінки ситуації в Ірані, коли з'явиться більше інформації.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коментуючи удар США по Ірану, заявив, що Америка показала "дивовижну і праведну міць", виконавши завдання, яке нікому раніше не вдалося. Глава ізраїльського уряду висловив сподівання, що цей крок сприятиме майбутньому миру та процвітанню на Близькому Сході.