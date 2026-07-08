Велика Британія та Нідерланди підписали нову військову угоду

В рамках партнерства британські та нідерландські ВМС матимуть нові кораблі спільного виробництва. На суднах можна буде розташовувати новітні дрони.

Про це повідомив британський уряд.

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Що відомо про угоду?

Прем'єр-міністри Кір Стармер та Роб Джеттен підписали угоду у вівторок, 7 липня, під час зустрічі лідерів НАТО на саміті в Анкарі. Договір передбачає, що Лондон та Амстердам побудують по 4 нових судна-амфібії.

Кораблі засновані на голландському дизайні, але будуть побудовані на британських верфах. На будівництво планують виділити 2,4 мільярда фунтів стерлінгів. Очікується, що це допоможе створити сотні висококваліфікованих робочих місць у Британії.

Судна матимуть довжину 160 метрів та вагу 15 000 тонн. Кораблі будуть перевозити війська, транспортні засоби й обладнання, в тому числі безпілотники. Їх палуби будуть розроблені для роботи сучасних і майбутніх дронів великої дальності, тим самим, підтримуючи перетворення Королівського флоту на гібридний.

Це партнерство стосується не лише будівництва кораблів, а й забезпечення довгострокової безпеки як для Великобританії, так і для Нідерландів, гарантуючи, що ми зможемо випередити загрози завтрашнього дня…це партнерство зміцнить НАТО,

– заявив Кір Стармер.

Міністр оборони Ден Джарвіс розповів, що ВМС обох країн будуть працювати на одному і тому ж обладнанні, що посилить військові спроможності союзників. За його словами, експлуатація одного й того ж десантного транспортного корабля є ключем до інтеграції як військово-морських сил, так і майбутніх БпЛА, які будуть розроблятися обома країнами.

Як близькі союзники по НАТО й Об'єднаним експедиційним силам, а також сильні прихильники України, Велика Британія та Нідерланди працюватимуть разом для захисту критично важливої підводної інфраструктури та стримування загроз у Північній Атлантиці,

– підкреслив Джарвіс.

Великобританія також планує інвестувати мільярди на гібридний флот, який дозволить державі поєднувати передові військові кораблі з автономними надводними та підводними безпілотниками.

НАТО переозброюється

Північноатлантичний альянс оголосив про намір придбати до 10 літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab GlobalEye на суму близько 4,5 мільярда доларів. За словами держсекретаря НАТО Марка Рютте, нові літаки розвідки значно ефективніше протидіятимуть сучасним загрозам, зокрема атакам роїв безпілотників, ніж нинішні AWACS.

Також Рютте оголосив про запуск ініціативи Drone Edge, завдяки якій союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у засоби протидії безпілотникам протягом наступних п'яти років. Також союзники зобов'язуються до кінця 2027 року навчити вп'ятеро більше операторів безпілотників у своїх збройних силах.