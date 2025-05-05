США планують використати угоду про копалини для впливу на Росію, – голова Мінфіну Бессент

Нещодавно між США та Україною була підписана угода про корисні копалини. Адміністрація Дональда Трампа планує використати цю угоду для впливу на Росію у процесі переговорів про припинення вогню.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час виступу на конференції в інституті Мілкена у Каліфорнії, пише 24 Канал.

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Угода про надра між США та Україною

За словами глави Мінфіну Скотта Бессента, угода про надра – початково ідея самого Дональда Трампа.

Він (Трамп – 24 Канал) вважає, що угода принесе кілька результатів. По-перше, це дало б йому більше важелів впливу на російське керівництво, коли настане час звернутися до них. Угода має показати Росії, що США нікуди не підуть з України,

– сказав Скотт Бессент.

По-друге, ця угода повинна зміцнити економічні та інвестиційні зв'язки між Україною та США. За словами міністра фінансів, ця угода "історична".

"50 на 50, порівну. Це не угода, яку пропонує Китай своїм партнерам – "підпишіть, а ми заберемо усі ваші корисні копалини". Сенс цієї угоди – економічне партнерство, інвестиції та гарантії безпеки", – сказав Скотт Бессент.