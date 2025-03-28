З нового варіанту угоди про корисні копалини навмисно виключили пункт про АЕС, – ЗМІ

Сполучені Штати запропонували Україні новий варіант угоди про корисні копалини. Цей документ містить більше вимог, ніж попередній.

Проте в ньому немає пункту про контроль США над українськими АЕС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg і Financial Times.

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Що відомо про новий варіант угоди про корисні копалини

За даними ЗМІ, новий варіант угоди про корисні копалини стосується не лише рідкісноземельних металів, а всіх мінеральних ресурсів України, включно з нафтою та газом. Окрім цього, в ньому згадується й інфраструктура, що пов'язана з експлуатацією природних ресурсів: доріг, залізниць, трубопроводів, портів і переробних заводів.

Зазначимо, що кошти від видобутку копалин мають відразу конвертувати в іноземну валюту та спрямувати за кордон. Згідно з проєктом угоди, в разі затримок Україна повинна буде компенсувати їх.

Роялті від фонду США мають отримувати першими з надбавкою у 4%. Окрім цього, вони зберігатимуть пріоритетні права на інфраструктурні проєкти й право вето на продаж ресурсів третім сторонам.

У Вашингтоні також вимагають, щоб Україна та США створили наглядову раду для контролю за спільним інвестиційним фондом, куди будуть вносити доходи від видобутку копалин. Трьох з п'яти членів правління, ймовірно, призначить американська сторона, що дасть їй право вето на всі рішення фонду.

Окрім цього, в новому проєкті угоди зазначено, що внесками США у спільні проєкти вважатимуть допомогу, яку ті надали Україні від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє Bloomberg, це означає, що Америка хоче змусити українську сторону заплатити за всю американську допомогу до того, як Київ отримає прибуток з фонду.

Натомість в документі немає нічого про гарантії безпеки. Деякі українські посадовці, що ознайомилися з оновленим варіантом угоди про копалини, вважають, що підписання документа наступного тижня є малоймовірним.

Ба більше, один із чиновників заявив, що цей проєкт є "несправедливим". Водночас інший назвав його "пограбуванням".

У Financial Times з посиланням на посадовця також зазначають, що з угоди навмисно прибрали питання українських ядерних об'єктів, хоча раніше його обговорювали.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп запропонував передати Запорізьку АЕС у власність США, що може змусити Росію повернути її. Додамо, що Україна вже розробила план щодо повернення ЗАЕС і навколишніх територій.