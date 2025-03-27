Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в етері 24 Каналу зазначив, що інформація, яка з'являється в соцмережах стосовно цієї угоди, потребує підтвердження, однак якщо вона виявиться правдивою, то можна зробити висновок, що ця угода не є вигідною для України.

Дивіться також Бессент сказав, коли Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини

Про що свідчать дії США?

Попереднє підписання американцями угоди, на думку політолога, було зірване навмисно, бо там мала бути рамкова угода, яка ні до чого не зобов'язує, а те, що написано в новій версії, це, з його слів, угода про рейдерське захоплення українських ресурсів без жодних інвестицій з боку США.

Все, що вони вважають інвестицією – це те, що вони дали Україні з 2022 року. Тобто, вони порушують фундаментальні засади міжнародного співробітництва і бізнесу, переписуючи угоду,

– озвучив Несвітайлов.

Між Україною та США, як нагадав політолог, була домовленість, що Сполучені Штати передавали нашій державі зброю на безповоротних засадах. Зараз Білий дім хоче переграти все і переписати правила того, що вже відбулось.

"Там нічого адекватно і вигідного я не побачив. Тільки зобов'язання для України й мінімум прав. Це дуже схоже на те, як американці діяли в Сирії на початку XX століття, подібне вони намагаються провернути з Україною. Це не рейдерське захоплення, а вандалізм. Це навряд чи призведе до чогось раціонального", – вважає Несвітайлов.

Зауважте! Президент України Володимир Зеленський заявив, що умови угоди про корисні копалини регулярно змінюються. США замість рамкової пропонують повну угоду, а така потребує детального опрацювання, тому наразі зарано говорити про її підписання.

Зазначимо, що виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин висловив думку, що Україна не підпише таку угоду і зауважив, що окрім корисних копалин в новому проєкті угоди США хочуть бачити ще й портову інфраструктуру, яка забезпечує експорт української сировини за кордон. Він наголосив, що нині шириться наратив про те, що Україна начебто винна США на отриману від них військову допомогу і повинна повернути борг.