Нова угода є приголомшливою спробою Трампа захопити контроль над ресурсами України, – The Times

Трамп посилює тиск на Україну, вимагаючи майже повний контроль над її природними ресурсами. Новий проєкт угоди є приголомшливою ескалацією спроби адміністрації президента США захопити контроль над копалинами як ціну за посередництво з закінченні війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що відомо про нову спробу Трампа захопити ресурси України

Так, видання аналізуючи нову угоду про корисні копалинами вдається у питання: чи ця угода є черговою спробою принизити Зеленського?

Переконаний у слабкості України, зневажаючий президента Зеленського і розгніваний мільярдами доларів допомоги, наданої Києву адміністрацією Джо Байдена, Трамп намірився повернути все це і навіть більше,

– вказує Г'ю Томлінсон.

Томлінсон зазначає, що протягом останніх днів команда Трампа заявляла, що угоду щодо корисних копалин між Україною та США підпишуть вже найближчим часом. Тепер же ймовірно причина затримки і ціна припинення вогню можуть стати зрозумілішими. У той час як Москва не проявляє ознак зацікавленості у припиненні війни, Вашингтон працює над тим, аби домогтися від Києва ще більших поступок.

Проте журналіст зауважує, що корисливий підхід Трампа до України не став несподіванкою: його політика продиктована упевненістю, що світ, зокрема Європа, "обдирав США роками".

Як зазначає The Times, тижні після повернення Трампа до Білого дому протверезили союзників Америки, однак для України вони стали руйнівними. Водночас Томлінсон вважає, що з моменту сварки в Овальному кабінеті "амбіції США щодо своєї частки в післявоєнній Україні зросли".

На думку Г'ю Томлінсона, примус Києва до нових поступок, у той час, як російські ракети атакують Україну, ніяк не наближує завершення війни.