Новий текст угоди з США про надра може суперечити наміру України вступити до ЄС

Україна та США нещодавно планували підписати угоду про корисні копалини, проте тоді її відтермінували. Натомість у новій версії може міститись пункт щодо вступу України у ЄС.

Новий текст угоди із США про рідкоземельні копалини може суперечити бажанню України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження, які впливають на економічний суверенітет України. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

Дивіться також Готуються до пограбування: генерал-лейтенант пояснив позицію США щодо України

Це несумісно із чинними домовленостями з ЄС

У лютому проблемою угоди стала вимога про те, що компанії з США отримають ексклюзивне право на нову розробку українських копалин: від руди до природного газу.

В угоді мовилось, що лише у разі, якщо родовище не зацікавило жодного інвестора США, Україна має право пропонувати ліцензію українським та європейським бізнесам, але й тоді 50% вартості ліцензії та ренти йдуть у Фонд.

Це не сумісно ані з чинними домовленостями України з ЄС, ані з принципами конкуренції у Євросоюзі. У версії угоди, яку пропонували в лютому цю проблему вирішили, проте вона повернулась.

Зверніть увагу! Україна не підписувала цього документу, це пропозиція від США.

Відповідно до угоди, яку пропонують у березні, компанії зі США отримають першочергове право на всі майбутні інвестиції у сфері природних ресурсів та інфраструктури.

Україна зможе пропонувати їх іншим інвесторам тільки, якщо США відмовляться. Крім цього, наша держава зобов'язана буде розкривати умови таких переговорів.

Що ще передбачає угода

Крім того, угода забороняє Україні пропонувати іншому інвестору кращі умови, ніж ті умови, які пропонували США ще протягом року після відмови.

Окремий пункт угоди зобов’язує Україну додавати у ліцензії на видобуток "критично важливих копалин" заборону на їхній продаж покупцям з країн, які Корпорація фінансування розвитку США визначає як стратегічних конкурентів США.

Під таке визначення може потрапити й Європейський союз. Це змусить Україну відмовитись від торгівлі із європейськими партнерами.

Найбільш суперечливим є положення, що позбавляє Україну контролю над Фондом, через який здійснюватиметься компенсація США вартості наданої допомоги. Зокрема, передбачені такі умови: