Угода про перемир'я стане перемогою для Путіна: у The Times аргументували

Угода, укладена під час переговорів у Саудівській Аравії, включає припинення бойових дій у Чорному морі та можливу заборону атак на енергетичні об'єкти. Однак, вона дає більше вигоди Росії, не вимагаючи від України значних поступок.

Поки Росія продовжує повільно наступати на фронті, США дедалі частіше повторюють проросійські тези щодо війни. Через це Путін немає жодних вагомих причин та стимулів припиняти агресію. Та й риторика Кремля з початку повномасштабної агресії не змінилася – він й надалі говорить про "денацифікацію" України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

Дивіться також Це лише початок: Росія на перемовинах торгується за кожну "кому"

Чим вигідне укладене перемир'я Росії

США кажуть, що ухвалені домовленості "усунуть застосування сили" в Чорному морі. Це гарантуватиме безпеку судноплавства.

Щоправда, активні бойові дії там не ведуться ще з 2023 року. Після успішних атак України російський флот, зазнавши значних втрат, відступив з Криму.

Після цього Україні вдалося налагодити експорт зерна. А тому, як зазначає The Times, оголошене перемир'я буде вигідним саме російським кораблям.

Україна досить успішно забезпечує безпеку свого зернового коридору. При цьому Росія постійно атакує порти Одеси та Миколаєва, і про це в угоді нічого немає. Жодних обмежень щодо Росії не накладено,

– розповів радник президента України Сергій Лещенко.

Окрім того, він звинуватив адміністрацію Трампа у тому, що вона не добилася "жодних поступок" від Росії в обмін на її можливість відновити експорт сільськогосподарської продукції та добрив.

Водночас видання зауважило, що за умов виконання Росією умов перемир'я, Україна зможе уникнути блекаутів.

Але українська сторона також регулярно била по російських нафтових об'єктах, що шкодило економічній спроможності Росії продовжувати війну. Натомість, якщо ці обстріли припиняться, то це також буде перевагою для Кремля.

Також росіяни вимагали знизити санкційний тиск на Россільгоспбанк та інші фінансові установи, основним напрямком яких є аграрна торгівля. Зокрема, країна-агресорка хоче повернутися до глобальної платіжної системи Swift, від якої Россільгоспбанк відключили у 2022 році за наказом Євросоюзу.

Путін не хоче миру та не готується до нього

Якщо Кремлю вдасться добитися таких поступок, то це буде означати "серйозну перемогу Путіна", а ще це буде прецедентом для подальшого послаблення санкцій.

Україна уже висловила своє занепокоєння цим.

"Навіть сьогодні, у самий день переговорів, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вони вже намагаються спотворити домовленості і, по суті, обдурити як наших посередників, так і весь світ", – наголосив президент Зеленський.

З огляду на це, Путін не хоче миру та не готується до нього. У Кремлі ще й кажуть, що не варто очікувати "прориву" від перемовин, а те, що бойові дії в Україні можуть припинитися найближчим часом, називають "оманою".

До того ж дати нового раунду переговорів між США та Росією досі немає.

Також незрозумілою залишається позиція США щодо питання полонених та викрадених українських дітей. У Трампа кажуть, що будуть "віддані" зусиллям щодо їхнього повернення.

Але, як зауважив Лещенко, для цього лише бажання недостатньо. І наразі невідомо, як США можуть допомогти із цим.