Членство України в НАТО є незворотним, – Рютте
- Марк Рютте запевнив, що Україна на незворотному шляху до членства в НАТО.
- Альянс продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за свободу та мир.
У Гаазі 25 червня відбувся саміт НАТО. Марк Рютте запевнив, що Альянс продовжує підтримку України на її незворотному шляху до членства.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг генсека.
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Шлях України до НАТО – незворотній
За підсумками саміту, Марк Рютте заявив, що курс України до членства в НАТО є незворотним. Він наголосив, що союзники продовжать підтримувати український народ у боротьбі за свободу та в прагненні до миру.
Наше повідомлення лідеру України та його народу – це те, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну, включно з 35 мільярдами євро, які обіцяні на цей рік,
– сказав Рютте.
Окремо генсек підкреслив, що союзники сприятимуть досягненню сталого миру. Він зазначив, що НАТО виступає за довгострокове партнерство з Україною, яке включає підтримку та співпрацю.
До слова, у фінальному комюніке саміту НАТО не зробили згадки про перспективу вступу України до Альянсу. Таке формулювання пояснюють позицією президента США Дональда Трампа, який прагне зберегти простір для перемовин із Росією.