Україна на незворотному шляху до НАТО, – Рютте

На саміті НАТО у Гаазі буде прийнято ключові рішення щодо України. Союзники пообіцяли виділити 35 мільярдів євро для підтримки держави.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Що сказав Рютте про вступ України до НАТО

Генсек НАТО зазначив, що попереду важливий саміт з ключовими рішеннями щодо України, який розвиває торішній саміт у Вашингтоні, де країни-члени Альянсу визначили незворотний шлях України до НАТО. Він запевнив, що "ми будуємо цей міст прямо зараз".

А також додав, що європейські та канадські союзники пообіцяли понад 35 мільярдів євро підтримки Україні, що більше, ніж торік.

І, звісно, я не можу розголошувати деталі декларації саміту, але можна припустити, що там будуть важливі пункти про Україну та її фінансову підтримку в майбутньому,

– сказав Рютте.

Він також висловився про останні удари Росії по Україні, назвав їх жахливими та зауважив, що останні тижні світ бачить "невибіркові атаки на мирних жителів у містах України, які живуть звичайним життям, але гинуть чи зазнають поранень від російських дронів та іншої зброї".

Генсек НАТО запевнив, що підтримка України не припиниться. Він наголосив, що чує від усіх союзників, що треба тримати державу сильною у боротьбі, щоб ця жахлива війна закінчилася тривалим миром.

Варто зазначити, що фінальне рішення саміту НАТО у Гаазі міститиме окремий пункт про Україну. Раніше Марк Рютте заявив, що союзники підтвердять підтримку ЗСУ та пов’яжуть її зі зростанням оборонних витрат до 5% ВВП.