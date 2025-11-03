Британія передала Україні нову партію Storm Shadow, необхідних для ударів по Росії, – Bloomberg

Велика Британія вирішила забезпечити Україну запасами озброєння перед зимою, адже побоюється, що Кремль посилить напади на мирних жителів. Так, партнери передали для ЗСУ ракети Storm Shadow, але скільки саме – не повідомляється.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Ракети можуть використовуватися для ударів по Росії.

До теми Дозвіл на удари по Росії отримано: куди дістають ракети Storm Shadow

Що відомо про постачання нової партії Storm Shadow?

У той час, коли Росія постійно отримує нові санкції, західні партнери продовжують підтримувати Україну. Це своєрідний сигнал Володимиру Путіну про те, що військова допомога надаватиметься довше, ніж Кремль зможе підтримувати свою військову економіку.

Велика Британія вже передала Україні нову партію високоточних ракет повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів.

Президент США знову заперечив можливість найближчим часом надати Україні Tomahawk, а от європейські лідери дають Силам оборони можливість захищатися від ворога.

Storm Shadow вже допомагали українським військовим завдавати ударів по Росії. Один з підтверджених випадків застосування цих ракет британського виробництва – це удар по одному з хімічних заводів, коли російська протиповітряна оборона не змогла збити ці цілі.

Варто зазначити! Storm Shadow летять близько до місцевості на високих швидкостях, використовуючи навігацію. Уперше ці високоточні ракети застосували по військових цілях у Росії, коли тодішній президент Джо Байден схвалив обмеження на використання Києвом зброї для ударів по Росії.

