Україна має бути членом ЄС "у довгостроковій перспективі", – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна має бути в ЄС. За його словами, Київ вже досяг значного прогресу у реформах.

Про це повідомили в Die Welt.

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Що відомо про заяву Мерца?

Канцлер Німеччини вкотре підтвердив свою підтримку України. Він зазначив, що миру можна досягти лише шляхом переговорів між Києвом, Москвою, Вашингтоном та Європою.

Україна захищає не лише свою свободу, а й нашу свободу. Вона захищає свободу та безпеку по всій Європі. Україна має бути членом ЄС "у довгостроковій перспективі",

– заявив Мерц.

Він також запропонував, щоб українські представники у парламенті могли брати участь в обговореннях Європейського парламенту, однак без права голосу.

Також канцлер наголосив, що повноправне членство України в ЄС залежить від виконання всіх необхідних критеріїв вступу. Він також підтвердив, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Київ в протистоянні з Росією стільки, скільки це буде потрібно.

В Естонії також виступили за прийняття Україну до ЄС та НАТО

Естонський президент Алар Каріс 9 червня виступив із заявою щодо прийняття України до Євросоюзу та НАТО. Країна повністю підтримує якнайшвидше відкриття переговорних кластерів.

Він заявив, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу та НАТО. Він зауважив, що рішення й обіцянки Європи не мають лишатися виключно на папері.

Разом із тим, президент Естонії підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Росію, аби змусити її припинити агресію проти України. Йшлося зокрема й про те, що попри війну російські спортсмени поступово відновлюють доступ до міжнародних спортивних змагань.