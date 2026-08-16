Україна в останні місяці "змінює тактику", намагаючись посилити тиск на Путіна, – Sky News

Україна змінює тактику у війні проти Росії, намагаючись посилити тиск не лише на Кремль, а й на російське суспільство. На думку експертки з питань оборони Карін фон Гіппель, Київ прагне, щоб пересічні росіяни відчули наслідки війни та почали тиснути на Путіна.

Про це пише Sky News.

Як Україна змінює підхід у війні?

За її словами, одним із завдань України є змусити росіян відчути на собі наслідки війни, яку Кремль веде проти України. Йдеться про спробу сформувати всередині російського суспільства більший запит на припинення війни.

Вони намагаються трохи змінити свою тактику. [Вони] сподіваються, що більше росіян чинитимуть тиск на Путіна, щоб той припинив цю війну,

– сказала експертка.

Гіппель також схарактеризувати нинішню ситуацію як війну на виснаження, яка супроводжується масштабними повітряними атаками з боку Росії та України.

При цьому, за її оцінкою, наразі жодна зі сторін не має можливості завдати удару, який би кардинально змінив перебіг війни.

Здається, що жоден з них не може завдати нокаутного удару, і це просто затягнеться, якщо не станеться щось більш суттєве, чи то тиск з боку Європи, Америки чи інших щодо якихось мирних переговорів, чи щось ще більш суттєве, наприклад, якось уб'ють якогось лідера,

– каже Гіппель.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко заявив, що ситуація з поповненням російської армії поступово ускладнюється, однак Кремль поки намагається обходитися без нової хвилі мобілізації. За його словами, Росія прагне збільшити кількість контрактників, зокрема завдяки підвищенню виплат та залученню іноземців, водночас паралельно зберігаючи плани щодо мобілізації.

Романенко зазначив, що вона може розпочатися вже у вересні 2026 року, наприкінці року або навіть на початку 2027-го. При цьому на тлі можливого призову до 70% росіян виступають за якнайшвидше завершення так званої "СВО".

Він також наголосив, що Росія залучає до війни військових Північної Кореї та використовує північнокорейські ракети, а Україна готується до можливого посилення мобілізаційних спроможностей противника.