Об этом сообщает Sky News.

Как Украина меняет подход к войне?

По ее словам, одной из задач Украины является заставить россиян ощутить на себе последствия войны, которую Кремль ведет против Украины. Речь идет о попытке сформировать внутри российского общества более сильное стремление к прекращению войны.

Они пытаются немного изменить свою тактику. [Они] надеются, что больше россиян будут оказывать давление на Путина, чтобы тот прекратил эту войну,

– сказала эксперт.

Гиппель также охарактеризовала нынешнюю ситуацию как войну на истощение, сопровождающуюся масштабными воздушными атаками со стороны России и Украины.

При этом, по ее оценке, на данный момент ни одна из сторон не имеет возможности нанести удар, который кардинально изменил бы ход войны.

Похоже, что ни одна из сторон не может нанести нокаутирующий удар, и это просто затянется, если не произойдет чего-то более существенного – будь то давление со стороны Европы, Америки или других стран в отношении каких-то мирных переговоров, или что-то еще более существенное, например, если каким-то образом убьют какого-то лидера,

– говорит Гиппель.

Напомним, генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко заявил, что ситуация с пополнением российской армии постепенно усложняется, однако Кремль пока пытается обходиться без новой волны мобилизации. По его словам, Россия стремится увеличить количество контрактников, в частности за счет повышения выплат и привлечения иностранцев, при этом параллельно сохраняя планы по мобилизации.

Романенко отметил, что она может начаться уже в сентябре 2026 года, в конце года или даже в начале 2027-го. При этом на фоне возможного призыва до 70% россиян выступают за скорейшее завершение так называемой "СВО".

Он также подчеркнул, что Россия привлекает к войне военных из Северной Кореи и использует северокорейские ракеты, а Украина готовится к возможному усилению мобилизационного потенциала противника.