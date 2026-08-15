Генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в беседе с 24 Каналом отметил, что россияне сейчас пытаются улучшить ситуацию с контрактниками – выплачивать им больше денег, привлекать к службе иностранцев. Он объяснил, отказались ли российские власти от намерения проводить мобилизацию.

Это может представлять угрозу

Романенко подчеркнул, что Россия также привлекает Северную Корею к военным действиям. Речь идет как об использовании ракет из КНДР, так и о присутствии в российских подразделениях северокорейских военнослужащих.

"Однако параллельно Россия разрабатывает планы по мобилизации. С одной стороны, власти не хотят пугать и давить на свой "глубинный народ". Для этого они выдвигают своих пропагандистских спикеров. Даже Дмитрий Медведев заявил, что мобилизации не будет и что Россия способна решать вопросы с пополнением войск так, как это происходит сейчас", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Когда в России могут объявить мобилизацию: смотрите видео

В то же время, по данным украинской и западной разведок, в Кремле не снимают с повестки дня планы по мобилизации. Вопрос, по словам основателя фонда "Закроем небо Украины", заключается в том, когда именно она может состояться. Она может начаться в сентябре, а может и до конца 2026 года и даже в начале 2027-го.

Если речь идет о мобилизации нескольких тысяч человек, то это серьезная угроза, над которой нужно работать как с точки зрения мобилизации в Украине, так и с точки зрения срыва планов россиян,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Он добавил, что Украина однозначно готовится к такому развитию событий. На фоне этих событий в России до 70% граждан выступают за то, чтобы так называемая "специальная военная операция" как можно скорее завершилась.

Напомним, что издание The Guardian пишет о том, что российские власти пытаются избежать новой волны массовой мобилизации. Москве становится все труднее находить людей, готовых подписывать контракты и воевать даже за большие деньги.

Однако, как отмечается в издании, потери в российской армии вынуждают Кремль вербовать новых контрактников. Также эта ситуация повышает вероятность мобилизации в России.