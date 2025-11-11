Більше, ніж усі країни НАТО разом узяті: Bloomberg розповів, скільки БпЛА виробляє Україна

Упродовж останніх років Україна стала лідером у виробництві безпілотників і навіть виходить на ринки НАТО. Індустрія дронів за рекордно короткий час перетворилася на один із ключових секторів оборонної промисловості. Країна нині випускає мільйони дронів щороку.

Цей показник перевищує обсяги виробництва БпЛА в багатьох країнах НАТО, включно зі США. Про таке інформує 24 Канал із посиланням на матеріал Bloomberg.

Скільки дронів виробляє Україна?

Як повідомляє видання, українські компанії вже не обмежуються забезпеченням фронту, а готуються до виходу на міжнародні ринки та створення спільних виробництв у Європі.

Такий прорив став можливим через поєднання двох чинників. Йдеться, по-перше, про потреби реагувати на масштабне російське вторгнення, а також про зростаючий попит західних партнерів на сучасні безпілотні технології.

Важливо! За оцінками аналітиків, Україна щороку виробляє близько 4 мільйонів різних безпілотників – від FPV-дронів до далекобійних ударних систем. Для порівняння, США випускають приблизно 100 тисяч військових апаратів.

Цей розрив демонструє не лише масштаб, а й гнучкість української моделі, де пріоритет надається швидкому виробництву та постійному вдосконаленню технологій.

Окрім того, деякі компанії вже інтегруються у європейські ринки, а саме:

Skyeton, що відкрила виробничий майданчик у Словаччині та залучив понад 10 мільйонів євро інвестицій;

FlyWell, яка готує спільне виробництво з фінською Summa Defence;

Fire Point, що отримала підтримку Данії для розробки ракетного палива для крилатих ракет Flamingo.

Керівники підприємств пояснюють, що перенесення частини виробництва до Європи підвищує безпеку ланцюгів постачання і забезпечує стабільний доступ до фінансування, хоч і потребує дотримання суворіших регуляторних вимог.

Зверніть увагу! Після численних порушень повітряного простору країни ЄС усвідомили потребу посилення власних оборонних спроможностей. Українські технології, перевірені в умовах війни, привертають увагу завдяки своїй практичності, дешевизні та можливості швидкого ремонту.

Експерти зазначають, що сучасна війна винагороджує швидкість і масштаб, а не дороговартісні рішення. Саме тому українські підходи до масового виробництва дронів викликають інтерес у країн НАТО, які прагнуть швидко нарощувати власні арсенали.

Водночас галузь стикається з нестачею фінансування та обережною державною політикою щодо експорту зброї. Проте влада вже демонструє готовність змінювати підхід. Так, президент Володимир Зеленський заявив про плани створення представництв для просування українського озброєння в Берліні та Копенгагені, а також про розвиток спільного виробництва з партнерами НАТО.

Аналітики вважають, що експорт українських дронів може забезпечити стабільний грошовий потік для інвестицій у дослідження та масштабування виробництва. Водночас у Європі пропонують змінити підхід до оборонних контрактів – від разових закупівель перейти до моделі постійного фінансування, яка дозволить підтримувати темпи інновацій.

Як в Україні оцінюють можливість експорту зброї?