Про цинічні "умови завершення війни" знову заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров, передає 24 Канал.

Що кажуть у Путіна стосовно війни в Україні?

Лавров знову повторив стару риторику про демілітаризацію та денацифікацію України, назвавши це умовою завершення війни.

На слова російського міністра відповів очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він наголошує, що насправді Росія не відмовилася від своєї головної мети, що полягає у знищенні української державності, захопленні територій і витісненні українців із власної землі.

Так, усі заяви Москви про "мирні ініціативи" без припинення вогню варто вважати лише спробою зменшити для себе наслідки війни.

Мілітаризація України – це неминучий наслідок російської агресії та головна гарантія існування держави Україна в майбутньому поруч з іншими гарантіями,

– підкреслив Коваленко.

За його словами, якщо Кремль не змінює риторику, це означає, що він не зазнає достатніх втрат, тому тиск на Росію потрібно посилювати, зокрема знищувати її військову інфраструктуру, посилювати санкції, позбавляти фінансової підтримки.

Росія має стати територією війни, інакше вона перенесе війну на територію країн НАТО,

– зауважив керівник ЦПД.

Він також додав, що зупинити загрозу можна лише тоді, коли буде знищена її здатність фінансувати війну.

До слова, днями речник російського диктатора цинічно заявив, що Росія "нічого не чула" про миротворчі ініціативи Віктора Орбана.

