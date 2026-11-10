Фіцо та Бабіш розкритикували Мерца за ультиматум щодо України: канцлер відповів на закиди

У вівторок, 10 листопада, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував пропозицію Німеччини прив'язати бюджет ЄС до допомоги Україні. Його підтримав чеський голова уряду Андрей Бабіш.

Канцлер ФРН відповів політикам на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Про це повідомляє Reuters.

Що запропонував Мерц?

Приводом для різкої заяви став лист канцлера Німеччини 9 листопада до президента Європейської ради Антоніу Кошти. У ньому очільник німецького уряду наголосив на важливості підтримки Києва.

Політик зазначив, що спільне зобов'язання всіх членів блоку покрити прогнозований дефіцит фінансування України на 2027 рік у розмірі 70 мільярдів євро є непорушною передумовою для ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС. Із зазначеної суми 45 мільярдів євро має надати саме Євросоюз. Оскільки Німеччина залишається найбільшим донором бюджету спільноти, Берлін вирішив застосувати фінансовий важіль впливу на держави, які уникають допомоги Києву.

Як відреагували у Празі та Братиславі?

Фіцо 10 листопада розкритикував пропозицію Німеччини прив'язати бюджет ЄС до допомоги Україні. Політик назвав вимогу Берліна відвертим шантажем і пригрозив скористатися правом вето.

Ми маємо відповісти на шантаж,

– заявив Фіцо.

Він також наголосив, що Братислава володіє точно таким самим правом заблокувати проєкт, як і канцлер Німеччини.

Разом із Фіцо розкритикував німецьку ініціативу прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Він сказав, що блокування загальноєвропейського бюджету водночас перекриє виділення коштів і для самої України.

Переговори щодо семирічного плану, який почне діяти з 2028 року, ускладнюються тим, що кілька країн послідовно виступають проти спільних пакетів підтримки. Зокрема, торік у грудні Словаччина, Чехія та Угорщина відмовилися брати участь у погодженому ЄС кредиті для України на 90 мільярдів євро та заявили, що не братимуть зобов'язань за новими позиками.

Що відповіли у Берліні?

Фрідріх Мерц відповів опонентам, заявивши, що фінансова допомога Україні має бути спільним завданням Європейського Союзу.

Саме так ми завжди це розуміли, саме так ми формували нашу політику щодо України протягом останніх років, і тому питання про те, як ми будемо підтримувати Україну в найближчі роки, у тому числі, якщо буде потреба, фінансово, звичайно ж, має бути розглянуте в контексті цих переговорів щодо бюджету,

– наголосив канцлер.

Він підкреслив, що торік 24 з 27 держав-членів виступили за фінансову підтримку Києва у розмірі 90 мільярдів євро. Політик вважає, що цього року опозиційно налаштованих країн може бути 4.

Я просив про розуміння того, що найбільший платник внесків до бюджету Європейського Союзу і водночас країна, яка робить, безперечно, найбільший внесок, у тому числі на підтримку України, вважає за важливе, щоб ми разом з'ясували це принципове питання,

– розповів Мерц під час зустрічі з Мадяром.

Німеччина є найбільшим платником внесків до бюджету Євросоюзу, а Угорщина отримує з нього більше грошей, ніж надсилає.

Нагадаємо, канцлер заявляв, що заблокує бюджет ЄС, якщо члени блоку не погодяться робити справедливий внесок у допомогу Україні. Йдеться про семирічний бюджет блоку на 2028 – 2034 роки.