Урсула фон дер Ляєн та європейські лідери прибули до Києва

Європейські партнери готують зміцнення обороноздатності нашої держави. Технологічне партнерство може змінити баланс сил на континенті.

Як повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X, вранці 15 липня вона прибула до столиці України. Це вже одинадцятий візит високопосадовиці за час повномасштабної війни, який знаменує перехід до нового етапу військової співпраці між Києвом та Брюсселем.

Що відомо про візит та хто ще завітав до України?

Щойно прибула до Києва з моїм 11-м візитом в Україну у воєнний час,

– написала президентка Єврокомісії.

Вона підкреслила, що це особливий момент, оскільки українські сили наростили військовий імпульс, і ситуація починає змінюватися. За словами Урсули фон дер Ляєн, головною метою поїздки є оголошення нових ініціатив щодо інтеграції оборонних індустрій. Співпраця має дозволити оперативніше виробляти більше зброї.

Прибуття президентки Єврокомісії: дивіться відео

Крім того, на порядку денному стоять питання вступу України до ЄС та підготовка до прийдешньої зими.

Також до української столиці прибули президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду та президент Сербії Александар Вучич.

Прибуття лідера Румунії: дивіться відео

Мая Санду з візитом у Києві: дивіться відео

Як ЄС допоможе у розвитку української ППО Freya?

Не менш сенсаційним є очікуване оголошення про фінансову та технологічну участь ЄС у розвитку української протиракетної системи Freya. Цей проект, розроблений компанією Fire Point, позиціонується як доступний аналог американського Patriot. Ракета-перехоплювач FP-7.x, що має довжину 7,25 метра та здатна розвивати швидкість від 1500 до 2000 метрів за секунду, використовує напівактивну інфрачервону головку самонаведення, створену у партнерстві з німецькою Diehl Defence.

Система Freya побудована на відкритій архітектурі та повністю сумісна з передовими європейськими радарами, такими як Hensoldt TRML-4D, Thales GM400 та Saab Giraffe.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше підґрунтя для цих масштабних анонсів було закладено 13 липня 2026 року в Парижі. Саме там відбулася установча зустріч Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони за участю президентів України та Франції. До цієї коаліції увійшли Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія та Іспанія, які взяли на себе зобов'язання підтримати український проєкт Freya.

Крім того, нинішній візит Урсули фон дер Ляєн відбувається на тлі важливого дипломатичного зрушення: напередодні Євросоюз офіційно відкрив новий переговорний кластер з Україною щодо вступу, який фокусується саме на узгодженні зовнішньої, безпекової та оборонної політики.