Как сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X, утром 15 июля она прибыла в столицу Украины. Это уже одиннадцатый визит высокопоставленной чиновницы за время полномасштабной войны, который знаменует переход к новому этапу военного сотрудничества между Киевом и Брюсселем.

Что известно о визите и кто еще посетил Украину?

Только что прибыла в Киев с моим 11-м визитом в Украину в военное время,

– написала председательница Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что это особый момент, поскольку украинские силы усилили военный импульс, и ситуация начинает меняться. По словам Урсулы фон дер Ляйен, главной целью поездки является объявление новых инициатив по интеграции оборонных отраслей. Сотрудничество должно позволить оперативнее производить больше оружия.

Прибытие председателя Еврокомиссии: смотрите видео

Кроме того, на повестке дня стоят вопросы вступления Украины в ЕС и подготовка к предстоящей зиме.

Также в украинскую столицу прибыли президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду и президент Сербии Александар Вучич.

Прибытие лидера Румынии: смотрите видео

Мая Санду с визитом в Киеве: смотрите видео

Как ЕС поможет в развитии украинской ПВО Freya?

Не менее сенсационным является ожидаемое объявление о финансовом и технологическом участии ЕС в развитии украинской противоракетной системы Freya. Этот проект, разработанный компанией Fire Point, позиционируется как доступный аналог американской системы Patriot. Ракета-перехватчик FP-7.x, имеющая длину 7,25 метра и способная развивать скорость от 1500 до 2000 метров в секунду, использует полуактивную инфракрасную головку самонаведения, созданную в партнерстве с немецкой компанией Diehl Defence.

Система Freya построена на открытой архитектуре и полностью совместима с передовыми европейскими радарами, такими как Hensoldt TRML-4D, Thales GM400 и Saab Giraffe.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее основа для этих масштабных анонсов была заложена 13 июля 2026 года в Париже. Именно там состоялась учредительная встреча Интегрированной коалиции противоракетной обороны с участием президентов Украины и Франции. В эту коалицию вошли Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия и Испания, которые взяли на себя обязательство поддержать украинский проект Freya.

Кроме того, нынешний визит Урсулы фон дер Ляйен проходит на фоне важного дипломатического сдвига: накануне Евросоюз официально открыл новый переговорный кластер с Украиной по вопросу вступления, который сосредоточен именно на согласовании внешней, безопасности и оборонной политики.