"Маємо скинути кайдани": фон дер Ляєн закликала Європу стати справді незалежною

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має утвердити свою незалежність через збільшення оборонних витрат і розширення ЄС, зокрема прийняти Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Фон дер Ляєн закликала збільшити оборонні витрати

У своїй промові під час вручення премії Карла Великого в четвер, 29 травня, Урсула фон дер Ляєн висловилася про майбутнє Європи.

Я глибоко переконана, що історія кличе нас зараз. Так само, як у 1989 році, коли вітер змін пронісся Європою,

– сказала вона.

Натякаючи на зростаючу стурбованість Європи щодо надмірної залежності від США, Урсула фон дер Ляєн представила незалежність як наступний етап у низці історичних європейських проєктів, таких як забезпечення миру після Другої світової війни, формування спільного ринку й валюти та возз'єднання Європи після розпаду Радянського Союзу у 1989 році.

Щоб побудувати незалежну Європу, ми маємо скинути кайдани,

– заявила фон дер Ляєн.

Вона визначила чотири ключові завдання для досягнення незалежності: забезпечення миру через збільшення оборонних витрат, посилення інновацій та конкурентоспроможності для економічного зростання, розширення ЄС як "історичне возз’єднання", оновлення та зміцнення демократії для захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз.

До кінця цього десятиліття сформується новий міжнародний порядок. Якщо ми не хочемо просто прийняти його наслідки для Європи та світу, ми маємо самі формувати цей порядок,

– додала президентка Єврокомісії.

За її словами, об'єднана й потужніша Європа надасть континенту більше впливу у світі та допоможе зменшити залежності. Як пріоритет фон дер Ляєн згадала приєднання України, країн Західних Балкан, Молдови і, "сподіваємося", Грузії.