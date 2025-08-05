Уряд Литви офіційно пішов у відставку: відомо, хто стане тимчасовим прем'єром
- Президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду та призначив міністра фінансів Рімантаса Шаджюса тимчасовим прем'єром.
- Після визначення кандидата на пост глави уряду Литовською соціал-демократичною партією, його погоджують з президентом і вносять на розгляд Сейму.
- Депутати парламенту мають проголосувати за кандидатуру прем'єра протягом тижня, а майбутній прем'єр зобов'язаний подати склад Кабміну та програму дій на затвердження.
Президент Литви Гітанас Науседа прийняв відставку уряду. А також призначив тимчасовий уряд для виконання обов'язків.
Кабмін тимчасово очолить міністр фінансів Рімантас Шаджюс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар радника президента Томаша Бержинскаса LRT.
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Що відомо про зміну уряду в Литві?
У виданні зазначають, що після того, як президія правлячої Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) визначиться з кандидатом на посаду глави уряду, цей вибір має бути погоджено з президентом Гітанасом Науседою. Лише після цього президент висуває кандидатуру прем'єр-міністра на розгляд Сейму.
Депутати парламенту мають розглянути запропонованого кандидата і проголосувати за нього протягом тижня з моменту внесення до пленарної зали. Зауважимо, що голосування відбувається відкрито, а для затвердження кандидатури достатньо простої більшості.
Якщо кандидатуру затверджено, майбутній прем'єр зобов'язаний протягом 15 днів після призначення подати на затвердження Сейму склад Кабінету міністрів, погоджений із президентом, а також програму дій нового уряду.
Повноваження уряд отримує після того, як програма буде схвалена більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.
Проте якщо Кабмін іде у відставку, у президента з'являється можливість вплинути на його новий склад. Це може призвести до часткової або повної заміни міністрів з боку правлячої коаліції.
Нагадаємо, що 31 липня прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас подав у відставку через розслідування щодо компанії, пов’язаної з його родиною. Він зауважив, що таке рішення пов’язане з бажанням зупинити тиск і публічні нападки на його сім'ю.