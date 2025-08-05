Кабмін тимчасово очолить міністр фінансів Рімантас Шаджюс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар радника президента Томаша Бержинскаса LRT.

Новини до теми Увесь уряд Литви подає у відставку слідом за прем'єром, який йде через скандал

Що відомо про зміну уряду в Литві?

У виданні зазначають, що після того, як президія правлячої Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) визначиться з кандидатом на посаду глави уряду, цей вибір має бути погоджено з президентом Гітанасом Науседою. Лише після цього президент висуває кандидатуру прем'єр-міністра на розгляд Сейму.

Депутати парламенту мають розглянути запропонованого кандидата і проголосувати за нього протягом тижня з моменту внесення до пленарної зали. Зауважимо, що голосування відбувається відкрито, а для затвердження кандидатури достатньо простої більшості.

Якщо кандидатуру затверджено, майбутній прем'єр зобов'язаний протягом 15 днів після призначення подати на затвердження Сейму склад Кабінету міністрів, погоджений із президентом, а також програму дій нового уряду.

Повноваження уряд отримує після того, як програма буде схвалена більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

Проте якщо Кабмін іде у відставку, у президента з'являється можливість вплинути на його новий склад. Це може призвести до часткової або повної заміни міністрів з боку правлячої коаліції.

Нагадаємо, що 31 липня прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас подав у відставку через розслідування щодо компанії, пов’язаної з його родиною. Він зауважив, що таке рішення пов’язане з бажанням зупинити тиск і публічні нападки на його сім'ю.