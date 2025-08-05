Кабмин временно возглавит министр финансов Римантас Шаджюс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий советника президента Томаша Бержинскаса LRT.

Новости к теме Все правительство Литвы подает в отставку вслед за премьером, который уходит из-за скандала

Что известно о смене правительства в Литве?

В издании отмечают, что после того, как президиум правящей Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) определится с кандидатом на должность главы правительства, этот выбор должен быть согласован с президентом Гитанасом Науседой. Только после этого президент выдвигает кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Сейма.

Депутаты парламента должны рассмотреть предложенного кандидата и проголосовать за него в течение недели с момента внесения в пленарный зал. Заметим, что голосование происходит открыто, а для утверждения кандидатуры достаточно простого большинства.

Если кандидатура утверждена, будущий премьер обязан в течение 15 дней после назначения подать на утверждение Сейма состав Кабинета министров, согласованный с президентом, а также программу действий нового правительства.

Полномочия правительство получает после того, как программа будет одобрена большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании.

Однако если Кабмин уходит в отставку, у президента появляется возможность повлиять на его новый состав. Это может привести к частичной или полной замене министров со стороны правящей коалиции.

Напомним, что 31 июля премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку из-за расследования в отношении компании, связанной с его семьей. Он отметил, что такое решение связано с желанием остановить давление и публичные нападки на его семью.