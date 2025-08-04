В понедельник, 4 августа, правительство соберется на заседание для принятия постановления об отставке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Что известно об отставке?

Известно, что 4 августа пройдет последнее заседание правительства под председательством Палуцкаса. После этого, по данным издания, действующий литовский премьер-министр подаст президенту Гитанасу Науседе прошение об отставке.

Уже после подписания им соответствующего указа весь состав правительства будет отправлен в отставку. Впоследствии президент сможет назначить одного из министров исполняющим обязанности премьер-министра до создания нового правительства.

После решения президиума Социал-демократической партии кандидатуру премьера обсудят с Науседой. Уже потом президент, выбрав кандидата, подаст ее в Сейм, который должен принять решение в течение недели.

По данным LRT, временно исполняющий обязанности председателя правящей Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс в понедельник проводит встречу с президентом Гитанасом Науседой в президентском дворце.

Сейчас много нестабильности. Нужно искать больше стабильности. Политическая жизнь в Литве очень динамичная, много всего происходит, но надеюсь, что эмоции не возьмут верх, а победит рациональный, здравый смысл,

– говорит Синкявичюс.

Напомним, премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас 31 июля объявил о своей отставке. Это произошло на фоне расследования в отношении компании, связанной с его семьей. Президент Литвы поддержал это решение.