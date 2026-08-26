Уряд Мадяра визнав Росію загрозою для Угорщини

Уряд Угорщини опублікував інструкції для своєї делегації на 81-ту сесію Генеральної асамблеї ООН. У документі йдеться про те, що Росія є загрозою для безпеки всієї Європи.

У додатку до резолюції написали, що делегація має просувати національні інтереси країни. Про це повідомила Угорська телеграфна агенція.

Що кажуть в Будапешті?

У Нью-Йорку 8 вересня розпочнеться 81-ша сесія Генасамблеї ООН. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підписав документ, у якому зазначається позиція Будапешта.

У ньому йдеться про те, що Угорщина засуджує російську військову агресію, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Будапешт закликає до переговорів щодо сталого миру та гарантій безпеки.

Уряд Угорщини наголосив що поведінка Росії становить загрозу для країни, Європи та світового порядку. Також російські дії ставлять під загрозу угорську меншину, яка проживає на Закарпатті.

Нагадаємо, що 13 серпня, Петер Мадяр поставив під сумнів російсько-угорську угоду, яка була укладена його попередником Віктором Орбаном. Згідно з нею, компанія "Росатом" мала збільшити потужності атомної енергетики Угорщини. Уряд Мадяра проводить повний перегляд проєкту.