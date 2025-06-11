Польський Сейм висловив довіру уряду Туска

Уряд Дональда Туска отримав вотум довіри в Сеймі. Він ініціював голосування після програшу провладного кандидата Рафала Тшасковського на виборах президента на початку червня.

Про це передає кореспондентка 24 Каналу. Голосування відбулося після виступу прем'єр-міністра Польщі та серії запитань до нього.

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Які результати голосування

Після виступу прем'єр-міністра та кількагодинних дебатів "за" проголосували 243 депутати, "проти" – 210. Голосування ініціював сам Туск, наголосивши на необхідності підтвердження підтримки уряду в умовах зростаючих політичних спекуляцій.

Мені було потрібно це голосування з очевидних причин. Лунали припущення, чи втримається уряд, а працювати в таких умовах важко,

– пояснив прем'єр.

Під час сьогоднішнього виступу в Сеймі він анонсував про реконструкцію уряду та створення нових посад, зокрема речника уряду. Зазначимо, рішення запросити вотум довіри Туск ухвалив після того, як кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський програв президентські вибори.

На голосування в Сеймі вже почали реагувати політичні опоненти Дональда Туска. Славомір Менцен, кандидат від "Конфедерації", який програв президентські вибори, вважає, що чинний уряд довіри не заслуговує.

"Надання вотуму довіри Туску – це одне з останніх рішень, які йому слід надати. Я б навіть не надав йому кредиту", – прокоментував результати голосування Славомір Менцен.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Туск винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду після перемоги кандидата від опозиції Кароля Навроцького на президентських виборах.