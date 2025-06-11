У Польщі сприймають цей результат як вотум недовіри громадян чинній владі. Журналіст Томаш Вальчек пояснив 24 Каналу, що необхідно підтвердити свою владу перш ніж почнуться дискусії, чи легітимний чинний уряд.

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"Після оголошення результатів виборів він заявив про бажання отримати вотум довіри від Сейму. Він просто зобов’язаний отримати більшість у парламенті. Керівна коаліція у цей час має більшість у 431 голос, навіть з перевагою", – сказав він.

Яким може бути голосування

Томаш Вальчек зазначив, що голосування за вотум довіри до уряду відбувається у першій половині дня. На початку – виступ Дональда Туска, який розповідає про заходи, які будуть супроводжувати уряд протягом мінімум 2, 5 роки до наступних виборів. Після голосування уряд буде відчувати, що у нього є легітимність.

Він буде шукати спосіб там, де нема президента на його боці. Йому важко керувати. З Анджеєм Дудою співпраця не склалась. З Каролем Навроцьким вони не порозуміються. Дональд Туск зможе сказати, що всі коаліційні партії, а їх 4, підтримують керівну коаліцію, і ніхто не збирається шукати більшість з іншими політиками та партіями,

– припустив він.

Зараз після поразки Рафала Тшасковського на виборах президента Польщі прем'єр-міністр хоче показати спільноті, що у нього все ще є більшість. Можливо, цим вотумом довіри Туск хотів би відсікти спекуляції про те, що у керівній коаліції є політики, які бачать себе у коаліції, наприклад, з партією "Право і справедливість" і "Конфедерацією незалежної Польщі".

Цей уряд має більшість у нинішньому парламенті. Напевно, він зможе трохи спокійніше правити. Дискусій про виживання коаліції більше не буде, оскільки вони виникли після програних виборів. Дональд Туск постарається заспокоїти настрої,

– вважає журналіст.

За його словами, є 4 партії керівної коаліції, які проголосують за вотум. І 2 опозиційні партії "Право і справедливість", "Конфедерація незалежної Польщі", які голосуватимуть проти. Партія "Ліві разом" може утриматися від голосування.