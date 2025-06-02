Туск готує важливе телевізійне звернення після результатів виборів у Польщі, – ЗМІ

Звернення польського прем'єра відбудеться увечері в понеділок, 2 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Onet.

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Коли Туск зробить звернення

За даними видання, телевізійне звернення Дональда Туска розпочнеться о 21:00 (за київським часом). Журналісти зауважують, що польський прем'єр досі не прокоментував результати президентських виборів, попри свою звичну активність у соцмережі Х.

Водночас, згідно з повідомленнями деяких журналістів, після оголошення остаточних результатів виборів президента у Польщі Дональд Туск швидко залишив штаб кандидата в президенти від партії влади "Громадянська платформа" Рафала Тшасковського.