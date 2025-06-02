Туск готує важливе телевізійне звернення після результатів виборів у Польщі, – ЗМІ

Звернення польського прем'єра відбудеться увечері в понеділок, 2 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Onet.
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Коли Туск зробить звернення
За даними видання, телевізійне звернення Дональда Туска розпочнеться о 21:00 (за київським часом). Журналісти зауважують, що польський прем'єр досі не прокоментував результати президентських виборів, попри свою звичну активність у соцмережі Х.
Водночас, згідно з повідомленнями деяких журналістів, після оголошення остаточних результатів виборів президента у Польщі Дональд Туск швидко залишив штаб кандидата в президенти від партії влади "Громадянська платформа" Рафала Тшасковського.
Нагадаємо, вранці 2 червня Державна виборча комісія офіційно повідомила, що президентські вибори виграв Кароль Навроцький, отримавши 50,89% голосів. Кандидат від влади Рафал Тшасковський отримав 49,11%, програвши опонентові менше ніж відсоток.
Також польські ЗМІ повідомляли, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск винесе на розгляд парламенту питання про вотум довіри своєму уряду після перемоги кандидата від опозиції Кароля Навроцького на президентських виборах у понеділок, 2 червня.