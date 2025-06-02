Туск готовит важное телевизионное обращение после результатов выборов в Польше, – СМИ

Обращение польского премьера состоится вечером в понедельник, 2 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Onet.

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Когда Туск сделает обращение

По данным издания, телевизионное обращение Дональда Туска начнется в 21:00 (по киевскому времени). Журналисты отмечают, что польский премьер до сих пор не прокомментировал результаты президентских выборов, несмотря на свою привычную активность в соцсети Х.

В то же время, согласно сообщениям некоторых журналистов, после объявления окончательных результатов выборов президента в Польше Дональд Туск быстро покинул штаб кандидата в президенты от партии власти "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского.