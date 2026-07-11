Кандидатом у прем'єри Молдови став Василе Тофан: як він пов'язаний з Україною

Президентка Молдови Мая Санду 11 липня представила кандидата на посаду прем'єр-міністра – старшого партнера інвестиційної компанії Horizon Capital Василе Тофан.

Фірма спеціалізується на інвестиціях в Україні та Молдові. Про це пише TV8.

Що каже кандидат про посаду?

Кандидатуру Василе Тофана висунула керівна партія "Дія та Солідарність" (PAS). Під час представлення він заявив, що на початку свого терміну зосередиться на трьох ключових напрямах: зміцненні довіри, відновленні економіки та розвитку державного управління, бізнесу і політики.

Тофан також наголосив, що метою його уряду є підписання угоди про вступ Молдови до Євросоюзу до кінця 2028 року.

Для мене велика честь бути тут. Я не вважаю це досягненням, це велика відповідальність, я переповнений цією відповідальністю. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб виправдати очікування молдаван. Я з нетерпінням чекаю можливості якомога швидше розпочати роботу, щоб покращити життя молдаван,

– сказав Тофан.

Наразі кандидат у прем'єри має 15 днів, щоб представити парламенту програму діяльності нового уряду, запропонувати склад Кабінету міністрів і отримати вотум довіри депутатів.

Що відомо про Василе Тофана?

З відкритих джерел відомо, що Василе Тофан – старший партнер та член інвестиційного комітету Horizon Capital. Він відповідальний за інвестиції у сферах технологій і споживчих товарів. У команді компанії перебуває з 2012 року.

Раніше Тофан працював консультантом міжнародної компанії Monitor Deloitte, а також у компанії Philips, де займався розвитком бізнесу та проєктами зі злиття і поглинання.

Навчався у Гарвардській школі бізнесу, де заснував технологічний стартап Ovuline, який згодом придбала американська компанія LabCorp.

Кандидат має ступінь MBA Гарвардської школи бізнесу, магістерський і бакалаврський дипломи з менеджменту Erasmus University Rotterdam. Крім того, він є співзасновником громадського руху "Європа-2028".

Нагадаємо, попередній прем'єр Александр Мунтяну 3 липня оголосив, що йде у відставку. Він лише зазначив, що "більше не може виконувати свій мандат відповідно до принципів та переконань, які має".