Компания специализируется на инвестициях в Украине и Молдове. Об этом сообщает TV8 .

Что говорит кандидат о должности?

Кандидатуру Василе Тофана выдвинула правящая партия "Действие и Солидарность" (PAS). Во время представления он заявил, что в начале своего срока сосредоточится на трех ключевых направлениях: укреплении доверия, восстановлении экономики и развитии государственного управления, бизнеса и политики.

Тофан также подчеркнул, что целью его правительства является подписание соглашения о вступлении Молдовы в Евросоюз до конца 2028 года.

Для меня большая честь быть здесь. Я не считаю это достижением, это большая ответственность, я переполнен этой ответственностью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ожидания молдаван. Я с нетерпением жду возможности как можно скорее приступить к работе, чтобы улучшить жизнь молдаван,

– сказал Тофан.

Теперь у кандидата в премьеры есть 15 дней, чтобы представить парламенту программу деятельности нового правительства, предложить состав Кабинета министров и получить вотум доверия депутатов.

Что известно о Василе Тофане?

Из открытых источников известно, что Василе Тофан – старший партнер и член инвестиционного комитета Horizon Capital. Он отвечает за инвестиции в сферах технологий и потребительских товаров. В команде компании находится с 2012 года.

Ранее Тофан работал консультантом в международной компании Monitor Deloitte, а также в компании Philips, где занимался развитием бизнеса и проектами по слияниям и поглощениям.

Обучался в Гарвардской школе бизнеса, где основал технологический стартап Ovuline, который впоследствии приобрела американская компания LabCorp.

Кандидат имеет степень MBA Гарвардской школы бизнеса, магистерский и бакалаврский дипломы по менеджменту Erasmus University Rotterdam. Кроме того, он является соучредителем общественного движения "Европа-2028".

Напомним, предыдущий премьер Александр Мунтяну 3 июля объявил, что уходит в отставку. Он лишь отметил, что "больше не может исполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями".