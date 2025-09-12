Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали
- Президент США Дональд Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали.
- Раніше у ФБР припустили, що зловмисник університетського віку.
10 вересня під час публічного заходу був застрелений відомий політичний активіст Чарлі Кірк. Президент США зробив нову заяву щодо пошуків його вбивці.
В інтерв'ю Fox News Дональд Трамп повідомив, що ймовірного вбивцю активіста затримано, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.
Що відомо про вбивцю Чарлі Кірка?
Президент США уточнив, що підозрюваний у вбивстві Кірка "з великою ймовірністю" затриманий.
Він додав, що нападника здала людина, яка його знала.
Нагадаємо, що одразу на місці злочину силовики затримали людину, яка могла бути стрільцем. У мережі навіть поширювали кадри затримання та припускали, що на них – демократ Майкл Маллінсон.
Втім, пізніше стало відомо, що людина на відео не причетна до злочину.
За кілька годин після стрілянини в Університеті Юти ФБР знову заявило, що затримало ймовірного нападника на активіста Чарлі Кірка. Зазначалося, що стрільця взяли під варту. Однак вже о 3 ранку за Києвом у ФБР розповіли, що допитали підозрюваного – і відпустили.
Згодом у ФБР поширили фото імовірного зловмисника. Там підкреслили, що він є "університетського віку", а тому йому вдалося добре замаскуватися серед студентів Університету штату Юта, які слухали виступ Чарлі Кірка.
Зазначається, що підозрюваний прибув на кампус о 11:52 за місцевим часом. Потім зловмисник піднявся сходами на дах будівлі та здійснив постріл. Також поширено відео, на якому нападник тікає після стрілянини.
Що відомо про вбивство трампіста Кірка?
10 вересня політичний активіст Чарлі Кірк виступав перед студентами Університету штату Юта. Коли трампіст промовив слова: "Я проти насильства", куля влучила йому у шию.
Активіста негайно госпіталізували. Йому провели операцію. Втім, врятувати 31-річного чоловіка не вдалося.
Чарлі Кірк відомий тим, що виступав проти американської допомоги Україні та поширював кремлівську пропаганду.