В інтерв'ю Fox News Дональд Трамп повідомив, що ймовірного вбивцю активіста затримано, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що відомо про вбивцю Чарлі Кірка?

Президент США уточнив, що підозрюваний у вбивстві Кірка "з великою ймовірністю" затриманий.

Він додав, що нападника здала людина, яка його знала.

Нагадаємо, що одразу на місці злочину силовики затримали людину, яка могла бути стрільцем. У мережі навіть поширювали кадри затримання та припускали, що на них – демократ Майкл Маллінсон.

Втім, пізніше стало відомо, що людина відео не причетна до злочину.

За кілька годин після стрілянини в Університеті Юти ФБР знову заявило, що затримало ймовірного нападника на активіста Чарлі Кірка. Зазначалося, що стрільця взяли під варту. Однак вже о 3 ранку за Києвом у ФБР розповіли, що допитали підозрюваного – і відпустили.

Згодом у ФБР поширили фото імовірного зловмисника. Там підкреслили, що він є "університетського віку", а тому йому вдалося добре замаскуватися серед студентів Університету штату Юта, які слухали виступ Чарлі Кірка.

Зазначається, що підозрюваний прибув на кампус о 11:52 за місцевим часом. Потім зловмисник піднявся сходами на дах будівлі та здійснив постріл.