Мережею миттєво поширили кадри із замахом на політичного активіста. Його госпіталізували у важкому стані. Одні ЗМІ пишуть, що Кірк таки помер, а інші стверджують, що стан трампіста вдалося стабілізувати, передає 24 Канал.

Чи вдалося затримати того, хто стріляв у Кірка?

У коментарі Newsweek університет спершу повідомив, що нападника затримали на місці злочину. Він нібито стріляв у політика з даху сусідньої будівлі. У мережі навіть оприлюднили кадри із затриманням підозрюваного у замаху. Ще низка медіа впізнали у цій людині на відео демократа Майкла Маллінсона.

Правоохоронці помилково затримали чоловіка: дивіться відео

Однак пізніше інформацію про затримання стрільця спростували.

Поліція встановила, що особа, яку затримали після стрілянини, насправді не була стрільцем. Про це повідомив представник університету Скотт Троттер у коментарі для NYT.

Що відомо про замах на Чарлі Кірка?