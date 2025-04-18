"Могла б назвати мене бовдуром найкрасивішою мовою": Венс пожартував про Мелоні

Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні 17 квітня зустрілася з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Італійська мова виявилася секретною зброєю Мелоні.

Зауважимо, що під час спільного спілкування з пресою в Овальному кабінеті Трамп із захопленням говорив про рідну мову прем'єр-міністрки Італії, коли вона звернулася нею до журналістів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Трамп змінив ставлення до Європи: яку роль може отримати Мелоні

Що сказав Венс про Мелоні

Після зустрічі з американським лідером у четвер Мелоні вирушила до Італії. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс також залишив Вашингтон після переговорів, адже збирається провести Великодні свята в Римі.

Після прибуття до італійської столиці він пообідав з прем'єр-міністркою Італії та слухав, як вона виступила італійською мовою. За даними видання, Мелоні назвала переговори у Вашингтоні "фантастичними" та заявила, що наразі між Італією та США "привілейовані відносини".

Американський політик відреагував на її слова та висловив сподівання, що вона сказала саме це.

Прем'єр-міністрко Мелоні, я дуже радий бачити вас знову, і я сподіваюся, що це саме те, що ви сказали. Звичайно, вона могла б назвати мене бовдуром, і я б не знав, але це було б найкрасивішою мовою, яку тільки можна собі уявити, так що я б навіть не образився,

– жартома сказав Венс.

Зазначимо, що під час того, як Мелоні італійською мовою заперечила слова Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський винен у російському вторгненні, американський лідер лише захоплено промовив: "Це було так прекрасно! Що ти сказала?".

Зауважимо, що раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського та свого попередника Джо Байдена в тому, що вони не запобігли війні в Україні. Проте під час своєї пресконференції з Мелоні він заявив, що провини українського лідера в цьому немає, але він начебто "не діяв добре".