"Могла б назвати мене бовдуром найкрасивішою мовою": Венс пожартував про Мелоні
- Прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні 17 квітня зустрілася з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
- Венс пожартував, що навіть якби Мелоні назвала його бовдуром італійською, він би не образився, бо це звучало б дуже красиво.
Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні 17 квітня зустрілася з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Італійська мова виявилася секретною зброєю Мелоні.
Зауважимо, що під час спільного спілкування з пресою в Овальному кабінеті Трамп із захопленням говорив про рідну мову прем'єр-міністрки Італії, коли вона звернулася нею до журналістів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що сказав Венс про Мелоні
Після зустрічі з американським лідером у четвер Мелоні вирушила до Італії. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс також залишив Вашингтон після переговорів, адже збирається провести Великодні свята в Римі.
Після прибуття до італійської столиці він пообідав з прем'єр-міністркою Італії та слухав, як вона виступила італійською мовою. За даними видання, Мелоні назвала переговори у Вашингтоні "фантастичними" та заявила, що наразі між Італією та США "привілейовані відносини".
Американський політик відреагував на її слова та висловив сподівання, що вона сказала саме це.
Прем'єр-міністрко Мелоні, я дуже радий бачити вас знову, і я сподіваюся, що це саме те, що ви сказали. Звичайно, вона могла б назвати мене бовдуром, і я б не знав, але це було б найкрасивішою мовою, яку тільки можна собі уявити, так що я б навіть не образився,
– жартома сказав Венс.
Зазначимо, що під час того, як Мелоні італійською мовою заперечила слова Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський винен у російському вторгненні, американський лідер лише захоплено промовив: "Це було так прекрасно! Що ти сказала?".
Зауважимо, що раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського та свого попередника Джо Байдена в тому, що вони не запобігли війні в Україні. Проте під час своєї пресконференції з Мелоні він заявив, що провини українського лідера в цьому немає, але він начебто "не діяв добре".