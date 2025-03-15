Європа перебуває під загрозою цивілізаційного самогубства, – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився про ситуацію у світі. Зокрема, він сказав, що Європі загрожує "цивілізаційне самогубство".

Окрім цього, Венс заявив, що рік тому сказав би те ж саме і про Америку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю політика Fox News.

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Що сказав Венс про ситуацію в Європі

За словами віцепрезидента США, наразі багато країн не можуть або не хочуть контролювати свої кордони.

Проте вони починають чинити спротив цьому. На думку Венса, це позитивний знак.

Однак, він зазначає, що разом з тим вони обмежують свободу слова власних громадян, навіть коли ці громадяни протестують проти таких речей, як вторгнення через кордон, яке, зокрема, привело до влади Дональда Трампа та інших європейських лідерів.

Тож, дивіться, я хочу, щоб Європа процвітала, я хочу, щоб вона залишалася важливим союзником. Але частиною цього має бути те, що Європа сама поважатиме своїх громадян і свою власну суверенність. Америка не може зробити це за них,

– пояснює Венс.

Він також наводить у приклад ситуацію в Німеччині. За його словами, якщо країна прийме ще кілька мільйонів іммігрантів із країн, які абсолютно культурно несумісні з нею, то Німеччина "сама себе знищить".