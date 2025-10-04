Чехія обирає парламент: які результати виборів і чи є загроза для України
- На парламентських виборах у Чехії лідирує опозиційний рух ANO Андрея Бабіша.
- Мільярдер Бабіш може повернутися на посаду прем'єра. Він проти допомоги Україні.
У Чехії на парламентських виборах перемагає опозиція. І це тривожний сигнал для України.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на Seznamzpravy.
Хто перемагає на виборах у Чехії?
Вибори до парламенту Чехії у 2025 році тривають два дні – 3 і 4 жовтня.
У Чехії двопалатний парламент. Це вибори у Палату депутатів – найважливішу з двох палат. У ній 200 місць.
Seznamzpravy пише, що вибори схвилювали чехів, а явка досягла рекордно високого рівня – понад 50%.
На закордонних дільницях теж була висока явка, передає Суспільне. Наприклад, у посольстві Чехії в Лондоні голосували приблизно по сто людей на годину.
Багато людей з нетерпінням чекали на це, і це дуже приємна подія. У п'ятницю біля виборчої дільниці в будівлі посольства Чехії в Лондоні утворилися черги. Я простояв у черзі близько 50 хвилин, щоб проголосувати,
– розповів посол Чехії в Лондоні Вацлав Бартушка.
Наразі виборчі дільниці закрилися і триває підрахунок голосів. Вже відомі результати голосування 90% виборців.
У лідерах, як і передбачали, – опозиційний рух ANO Андрея Бабіша. На момент публікації новини він набирає 35,95% голосів. На другому місці – правляча коаліція SPOLU Петера Фіали з 22,28%. За ними йде центристська партія STAN із 10,93%.
У Чехії підраховують результати парламентських виборів / Скриншот 24 Каналу
Перші офіційні результати мають з'явитися увечері 4 жовтня. Екзитполи не публікуватимуть.
Президент Чехії Петр Павел 5 – 6 жовтня проведе перші післявиборчі консультації з лідерами політичних партій та рухів. Він уже заявив, що переговори щодо формування коаліції не будуть простими.
Під час виборів були проблеми: Росія знову втрутилася
По-перше, в аеропорту Праги була загроза через дрони увечері 3 жовтня.
По-друге, були проблеми з електронними посвідченнями особи, які мають дозволити виборцям ідентифікувати себе за допомогою смартфонів. Людям навіть рекомендували принести пластикові посвідчення.
По-третє, у вибори втручалися іззовні. TikTok видалив низку акаунтів, які прославляли Путіна, поширювали дезінформацію та наративи, які легітимізують російську агресію в Україні, а також "демонстрували силу російської армії".
Що відомо про фаворита гонки Андрея Бабіша та його партію?
Андрей Бабіш уже був прем'єром у 2017 – 2021 роках. Тепер у нього дуже високі шанси повернутися на цю посаду, що погано для України.
ЗМІ називають його чеським Трампом. А назва його партії, ANO, розшифровується як "Дії незадоволених громадян" (Akce nespokojených občanů).
Бабіш уже заявив, що змінить зовнішню політику Чехії і скасує військову допомогу Україні. Зокрема, припинить снарядну ініціативу для Києва, в рамках якої Україні мали передати мільйон снарядів.
"Бабіш проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи соціальне забезпечення чехам і припинення військової допомоги Україні. Називаючи себе "миротворцем", який закликає до перемир'я в Україні, Бабіш пообіцяв дотримуватися підходу "чехи понад усе", – зауважили журналісти Deutsche Welle.
Важливо, що мільярдер Бабіш – не один правий популіст у Чехії. Ще є Томіо Окамура з SPD (Svoboda a přímá demokracie), з яким ANO може утворити коаліцію.
"Напружені відносини ANO зі Spolu та її союзниками означають, що партії, можливо, доведеться шукати підтримку в антиєвропейських та антинатівських партій – SPD і крайньої лівої Stacilo!, щоб сформувати бажаний однопартійний уряд", – інформує "Бабель".
Якщо Бабіш переможе, це зблизить Чехію з Угорщиною та Словаччиною. І зробить ще одну європейську державу недружньою до України.