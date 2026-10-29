"Вибори вкрали": партія Нетаньягу заявила про фальсифікації в Ізраїлі

Партія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу "Лікуд" звинуватила арабські партії у фальсифікаціях під час парламентських виборів 27 жовтня. Політична сила заявила про ймовірний підкуп, залякування виборців, підробки та інші порушення.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Що саме заявляє партія Нетаньягу?

28 жовтня "Лікуд" оприлюднив заяву, у якій стверджує, що результати виборів могли бути спотворені через масштабні порушення. Партія заявила, що передала поліції, Шин Бет і Центральній виборчій комісії "сотні свідчень" та інші матеріали, які підтверджують звинувачення.

Вибори в Ізраїлі вкрали арабські партії, які підтримують терор і знищення єврейської держави, вчинивши тяжкі кримінальні злочини: підкуп, погрози, насильство, підробки та використання незаконних програм для мобілізації виборців,

– заявили в партії Нетаньягу.

Серед імовірних порушень партія назвала конверти з готівкою та бюлетенями за партію "Раам", погрози й насильство щодо членів виборчих комісій, подвійне голосування, перебування кількох виборців за однією ширмою та розбіжності між кількістю бюлетенів і зареєстрованих виборців. "Лікуд" закликав правоохоронців провести ретельне розслідування.

У Центральній виборчій комісії підтвердили, що отримали звернення та розглядають його в межах процедури перевірки чесності виборів.

Центральна виборча комісія, як і на кожних виборах, розпочала процес з нагляду за чесністю виборів, у межах якого розглянуть усі звернення партій щодо чесності виборів або ймовірних помилок у результатах,

– ідеться в заяві ЦВК.

У комісії також зазначили, що виконувач обов'язків генерального директора Дін Лівне ще 25 жовтня, за два дні до голосування, повідомив усі виборчі списки про можливість подавати дані щодо дільниць, результати яких потребують перевірки.

Нагадаємо, парламентські вибори в Ізраїлі відбулися 27 жовтня. Арабські партії "Раам" та "Об'єднаний список" отримали рекордну підтримку й за попередніми прогнозами можуть разом здобути 19 місць у Кнесеті – парламенті Ізраїлю. Це майже вдвічі більше, ніж десять місць, які вони мають нині.

Станом на вечір 28 жовтня було підраховано понад 85% бюлетенів. За тодішніми даними, блок Нетаньягу міг отримати 53 місця зі 120, блок його головного суперника Гаді Айзенкота – 48, "Об'єднаний список" – 12, а "Раам" – сім. Жоден із двох основних блоків не мав достатньої кількості місць для самостійної більшості, яка становить 61 мандат.

Ще до голосування ізраїльські медіа повідомляли, що "Лікуд" готується оскаржувати результати на дільницях в арабських населених пунктах, якщо Нетаньягу не переможе. Під час кампанії партія також виступала проти формування уряду за підтримки арабських політичних сил.