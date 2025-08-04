У Молдові посилилась російська активність із впливу на виборців. Таким чином у Кремлі хочуть вплинути на парламентські вибори.

Про це розповів Радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру в інтерв'ю Politico, передає 24 Канал.

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У Молдові посилюється російська дезінформація

Радник президентки Молдови з нацбезпеки Станіслав Секріеру повідомив про активізацію російських спроб впливу на вибори в країні. Зусилля Кремля сфокусовані на молдовській діаспорі, яка налічує близько 250 тисяч виборців у Європі.

Кампанія націлена на зниження активності виборців з діаспори – спонукаючи їх залишитися вдома – і на маніпулювання тими, хто все ж прийде на вибори, з метою підштовхнути їх до підтримки фальшивої проєвропейської сили,

– зазначив Секріеру.

Ключовим інструментом впливу є мережа "Матрьошка", яка створює фейкові ЗМІ і поширює неправдиву інформацію. За словами радника з нацбезпеки, механізм має на меті посіяти недовіру до демократичних інститутів Молдови та розділити громаду за кордоном.

На думку Секріеру, інші країни Європи також мають посилити моніторинг і бути готовими реагувати на можливі втручання у виборчий процес Молдови.

Паралельно місцеві ЗМІ пишуть, про те, що правоохоронці викрили нову схему підкупу виборців, керовану з Росії через застосунок Taito.

Генеральний інспекторат поліції Молдови закликав громадян уникати використання цього додатку. Також додав не надавати свої особисті дані, аби не стати жертвами незаконних схем.