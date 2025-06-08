Були помилки в підрахунку голосів: у Польщі Верховний суд може переглянути результати виборів

У Польщі люди вимагають переглянути результати президентських виборів. Відповідну петицію підтримали понад 160 тисяч громадян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews. Перерахувати голоси знову можуть в округах, де були проблеми під час підбиття підсумків.

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Громадяни Польщі підозрюють фальсифікацію чи допущення помилок під час підрахунку голосів

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький не мав великої кількості голосів під час збирання екзитполів після другого туру виборів 1 червня. Більшість опитаних тоді сказали, що голосували за його опонента Рафала Тшасковського.

Через підозри у неправильності результатів у Польщі можуть переглянути, чи дійсно Навроцький набрав більше голосів виборців. Люди вимагають перерахувати голоси у проблемних округах, де, ймовірно, були неправильні результати. Відомо, що остаточну долю результатів виборів вирішуватиме Верховний суд.

За допомогою петиції в мережі голосують за повторний підрахунок результатів виборів. Її вже підписали понад 160 тисяч людей. Громадяни також можуть подавати письмові протести до 16 червня.

Нагадаємо, після підрахунку голосів з'ясувалося що Кароль Навроцький з партії "Право і справедливість" (PiS) отримав 10 606 877 голосів, тоді як кандидат від "Громадянської коаліції" (KO) Рафал Тшасковський має 10 237 286 голосів.

З огляду на надзвичайно малу різницю у 369 591 голос між кандидатами на останніх президентських виборах, значну кількість недійсних бюлетенів — 189 тисяч, а також численні повідомлення про порушення в роботі виборчих комісій, ми вважаємо за необхідне вимагати перерахунку всіх поданих голосів,

– зазначають автори петиції.

У кількох містах під час виборів на дільницях дійсно були проблеми в підрахунку голосів. Наприклад у Мінську-Мазовецькому одна з комісій переплутала результати двох кандидатів. Цю помилку визнав особисто голова комісії.

У Кракові на виборчій дільниці №95 теж неправильно прорахували голоси. Тепер Районна виборча комісія міста проводить перевірку.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав не поспішати та стримувати емоції громадян, які припускають можливість фальсифікації. Він додав, що всі випадки порушень у підрахунку голосів перевіряються й аналізуються.

Можливі фальсифікації розслідуються і будуть покарані. Протести скеровуються до Верховного суду. Я розумію емоції, але заздалегідь припускати, що вибори були сфальсифіковані, — це шкода для польської держави,

– повідомив Туск.

Керівниця канцелярії чинного президента Польщі Малгожата Папроцька в ефірі телеканалу Trwam підтвердила, що одна з комісій припустилася помилки, але не хоче, щоб громадяни ставили під сумнів результати виборів.

"Міф про фальсифікацію результатів, підрив довіри до мандата президента, спроби зіштовхнути суспільство й посіяти дестабілізацію це абсолютно скандальні речі. Така помилка не мала трапитися, і її необхідно з’ясувати. Проте вона не впливає на загальний результат", – наголосила Папроцька.

У понеділок, 9 червня, Державна виборча комісія Польщі (PKW) збереться на засідання та розгляне неправильно заповнені протоколи в окремих виборчих округах.